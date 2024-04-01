Вспышку бруцеллеза обнаружили в селе Волгоградской области





В сельском поселении Покровское Ленинского района Волгоградской области выявлена вспышка бруцеллеза среди крупного рогатого скота. Как сообщает V102.RU, приказом областного комитета ветеринарии введены ограничительные мероприятия на территории поселения.

В период ограничительных мероприятий запрещен оборот животноводческой продукции. Больные животные подлежат убою.

– Предпринимаются все меры для ликвидации очага, проводятся необходимые обработки. На другие хозяйства ограничения не распространяются – в настоящее время ведется наблюдение, – уточнили информагентству в областном комитете ветеринарии.

Бруцеллез поражает крупный рогатый скот, коз, овец, свиней и даже собак. Инфекция от больных животных может передаваться человеку. Болезнь характеризуется поражением центральной нервной системы и двигательного аппарата. Кроме того, у больного может развиться менингит, абсцесс печени и артрит. Заболевание нередко приводит к летальному исходу.