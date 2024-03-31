В пруду в Волгоградской области утонул 50-летний мужчина

Происшествия 31.03.2024 21:31
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31.03.2024 21:31
Несчастный случай произошел в Урюпинском районе Волгоградской области накануне, 30 марта. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, в пруду Долговский, или как его еще называют местные жители, Хоборов, было обнаружено тело мужчины.Выяснилось, что погибший – житель хутора Долгий, ему было 50 лет. На теле отсутствовали признаки насильственной смерти. Обстоятельства трагедии выясняются.
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