«Школьники сидят дома»: ралли по трясине сняли жители поселка под Волгоградом

Только на тракторе удалось также доставить газовый баллон одному из пенсионеров, который несколько дней не имел возможности приготовить еду.
Сколько еще жителям придется существовать в условиях изоляции от окружающего мира, неизвестно. Подобное происходит здесь в осеннюю и весеннюю распутицу. Прошлой осенью, как сообщало V102.RU, в поселке Заволжский застряла скорая помощь, которая мчалась по вызову к местной жительнице. 46-летнюю женщину спасти не удалось. А, когда в населенный пункт приехал катафалк, он также увяз в трясине.
Единственное, что пообещали людям в администрации Быковского района, это отсыпать и отгрейдировать дорогу, ведущую к асфальтированной трассе. Это – почти три километра. На обустройство дороги с твердым покрытием в бюджете денег нет, признались чиновники.
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