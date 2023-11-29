Общество

«Сначала застряла скорая, потом – катафалк»: поселок под Волгоградом отрезала от цивилизации трясина

Общество 29.11.2023 15:01
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29.11.2023 15:01


Жителей поселка Заволжский Быковского района Волгоградской области изолировала от внешнего мира трясина, в которую превратилась так называемая дорога. Трое детей-школьников уже вторую неделю не посещают занятия – школьный автобус не может пробиться по непролазной грязи, которая, к тому же, от утренних морозов покрылась крепким льдом. Водитель автобуса на претензии родителей только разводит руками: «Ну я же не ледокол!».

Как рассказал V102.RU отец двоих детей Андрей Барышников, месиво на дороге не исчезает почти круглый год – за исключением лета.

В каждую распутицу здесь одно и то же – ни проехать, ни пройти. От трассы нас отделяет 2 километра 800 метров вот такой грязи, – говорит мужчина. – Приходилось рисковать, на своем автомобиле я довозил детей до асфальта, чтобы их забирал школьный автобус. Но сейчас пробиться к дороге уже не получается.


Жители поселка, по словам Андрея, уже много лет просят чиновников, чтобы сделали, наконец, дорогу до трассы.

– В Кисловском сельском поселении нам сразу сказали – это не к нам, дороги – полномочия района. А в районной администрации все время говорят, что денег нет. Теперь ссылаются на СВО: мол, вы же понимаете, что сейчас не до этого. Но и до СВО тоже до нас дела никому не было, – рассказывает Андрей.

У мужчины, между тем, родной дядя был мобилизован и сейчас защищает Родину на специальной военной операции. 

– Его родители – совсем старенькие, мама почти не ходит, отцу – за восемьдесят. Если что с ними случится, помочь им будет трудно. У нас позавчера в поселке умерла 46-летняя женщина. Вызвали скорую помощь, но уже было поздно. К тому же, неотложка застряла в нашей грязище. Потом приехал катафалк. И тоже застрял. Вытаскивали тут всем поселком, – рассказывает Андрей.


По словам местных жителей, дорогу последний раз грейдировали в 90-х годах. С той поры денег у чиновников не нашлось даже на отсыпку щебнем. За всю прошлую зиму дорогу почистили от снега всего один раз.

– Неужели так много нужно средств, чтобы хотя бы самые большие ямы засыпать? – недоумевают жители. – В Быково работает асфальтовый завод, там и щебенки полно, и песка горы. Почему наши проблемы никого не волнуют? 

Однако люди, доведенные до отчаяния, сдаваться не собираются. Жители готовят обращения к главе следственного комитета Александру Бастрыкину и в Общероссийский народный фронт.

С вопросом, планируется ли приведение в порядок дороги к поселку Заволжский, корреспондент V102.RU обратился в администрацию Быковского района. В муниципалитете пояснили, что знают о проблемах жителей и заверили, что в следующем году будет произведено грейдирование и обсыпка щебнем проблемного участка.

– Пока об асфальтировании речи не идет – только закупка щебня, по примерным подсчетам, обойдется в 6 миллионов рублей, и это без учета работ и грейдирования, – уточнили в администрации района. 

Фото: читателей V102.RU

 

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