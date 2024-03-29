Из Волгограда депортируют двух граждан Китая

Двое граждан республики Китай будут депортированы из России. Как сообщили V102.RU в Ворошиловском районном суде Волгограда, граждане Кун Л. и Ван Я. прибыли на территорию России в июне 2023 и в сентябре 2019 года на заработки. Однако в установленный законом срок они не прошли обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию. Также у них отсутствовали фотографии.Постановлениями судьи Ворошиловского районного суда за допущенное нарушение иммиграционных правил Кун Л. и Ван Я. назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей каждому и принудительного выдворения.До этого момента граждане Китая будут находиться в специальном учреждении ЦВС ИГ УМВД России по Волгограду для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации.