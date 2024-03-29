Из Волгограда депортируют двух граждан Китая

Постановлениями судьи Ворошиловского районного суда за допущенное нарушение иммиграционных правил Кун Л. и Ван Я. назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей каждому и принудительного выдворения.
До этого момента граждане Китая будут находиться в специальном учреждении ЦВС ИГ УМВД России по Волгограду для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации.