Из Беларуси в Волгоград привезли чудотворную икону

В Волгоград из Витебской епархии Белорусского экзархата прибыл список чудотворной иконы Божией Матери «Оршанская». Как сообщили V102.RU в Волгоградской области, святыню торжественно встретили в соборе святого благоверного князя Александра Невского, где был совершен молебен.





Несколько дней икона будет находиться в соборе, а потом ее доставят и в другие храмы Волгоградской епархии. Поклониться чудотворному образу можно будет до 16 часов 31 марта.

График пребывания святыни - здесь.

Фото: Андрей Березовский / Волгоградская епархия