Общество

Список чудотвортной иконы 27 марта привезут из Беларуси в Волгоград

Общество 17.03.2024 13:17
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17.03.2024 13:17


С 27 марта по 27 апреля в Волгоградской епархии будет находиться список чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Оршанская», который доставят из Беларуси, передает V102.RU. 

Как сообщили в епархии, святыню торжественно встретят 27 марта в 16.00 в кафедральном соборе Александра Невского, где она будет находиться до 31 марта. Потом икону перенесут в другие храмы.

По преданию,  икона была явлена чудесным образом в 1631 году при основании Богоявленского Кутеинского мужского монастыря близ города Орши (Беларусь) на берегу реки Кутеинки. Начиная с XVII века имеется множество свидетельств помощи после молитв к Божией Матери перед Оршанской иконой. 

Оригинал иконы был утрачен, его местонахождение неизвестно. В Минском Свято-Духовом соборе находился список Оршанской иконы Богородицы, написанный в ХVII—ХХ вв. Святыня в настоящее время находится в храме Живоначальной Троицы Свято-Богоявленского Кутеинского монастыря.

Для принесения иконы в другие епархии Русской Православной Церкви был изготовлен список чудотворной иконы Божией Матери «Оршанская», который осенью 2023 года уже пребывал в Волгоградской митрополии, а именно в Урюпинской епархии.

График пребывания в Волгоградской епархии:

- С 27 марта 16:00 до 31 марта 16:00 – Кафедральный собор Александра Невского;

- 31 марта 16:15 до 2 апреля 15:00 - Свято-Духовской мужской монастырь в Волгограде;

-  2 апреля 15:10 до 4 апреля 15:00 - храм Иоанна Предтечи в Волгограде;

- 4 апреля 15:30 до 8 апреля 15:00 - храм Казанской иконы Божией Матери в Волгограде;

- 8 апреля 15:20 до 12 апреля 15:00 - храм святой вмц. Параскевы в Волгограде;

- 12 апреля 15:30 до 14 апреля 14:00 - храм Успения Пресвятой Богородицы в Волгограде;

- 14 апреля 15:30 до 16 апреля 15:00 - храм Иоанна Кронштадтского в Волгограде;

- 16 апреля 15:30 до 18 апреля 14:00 - храм Преображения Господня в Волгограде;

- 18 апреля 15:30 до 21 апреля 14:00 - хам иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в р.п. Городище;

- 21 апреля 15:30 до 24 апреля 13:00 - Свято-Вознесенский женский монастырь г. Дубовка;

- 24 апреля 16:00 до 27 апреля 15:00 - Никольский кафедральный собор в Камышине.

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