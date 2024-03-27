Экономика

Предприятия АПК Волгоградской области решили вложиться в переработку и фасовку

Экономика 27.03.2024 17:08
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27.03.2024 17:08


Сразу несколько крупных предприятий АПК в Волгоградской области заявили об увеличении своих мощностей по переработке сельхозпродукции и ее фасовке, передает V102.RU. Как сообщили в администрации региона, свои инвестиционные планы ведущие предприятия и научные центры представители губернатору сегодня, 27 марта, на расширенном заседании Совета Волгоградской области по развитию АПК и сельских территорий.

Так, к примеру, завод «Ахтуба» готовится увеличить производство и переработку огурца. «АПК «Городищенский» и предприятие «Волгоградтрубопласт» также расширяют ассортимент и намерены развивать фасовку. Компания «Сады Придонья» прорабатывает вопрос возведения еще одного цеха по переработке яблок, а Урюпинский маслоэкстракционный завод готовится к реализации инвестпроекта, благодаря которому мощность площадки возрастет практически в три раза. Есть наработки по развитию переработки зерна, мяса и молока. Еланский сыродельный комбинат проведет поэтапную модернизацию цехов и строительство складского помещения, а крупнейшее в регионе предприятие по переработке кукурузы «НьюБио» продолжит развитие лаборатории, производство пребиотиков, наладит выпуск сухих растительных сливок.

Свою продукцию предприятия представители на выставке в учебно-производственном комплексе ВолГАУ, которую глава региона посетил до начала совещания. Андрей Бочаров также посмотрел базу, где готовят будущих специалистов для пищевой промышленности региона.


- Развитие собственной переработки позволяет формировать в агропромышленном комплексе эффективные кооперационные цепочки, наращивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, повышать рентабельность отрасли в целом, а также более точно прогнозировать ее комплексное развитие. Более того, мы ввели показатели роста мощностей овощеплодохранения и переработки в число основных целевых показателей развития регионального АПК. И на всем протяжении нашей совместной работы были не просто сторонними наблюдателями, а активно стимулировали работу по их достижению, - сказал на совещании глава региона.


За счет создания в Волгоградской области новых и реконструкции действующих производств, мощности овоще- и плодопереработки в регионе увеличились в 2,7 раза — до 533 тыс. тонн. Современные мощности хранения плодоовощной продукции возросли в 2,8 раза — до 427 тыс. тонн.

По словам губернатора, в Волгоградской области на уже созданных мощностях может перерабатываться порядка 70% выращенных масличных культур, практически половина производимого молока, порядка 50% урожая овощей, плодов и фруктов, более трети семян горчицы, порядка 20% зерновых культур.

Большая часть проектов реализованы с серьезной государственной поддержкой: выделением бюджетных средств и льготных кредитов на капитальное строительство, на закупку современного оборудования, текущие производственные и логистические затраты. Участники совещания подчеркнули необходимость выполнения всех инвестиционных договоренностей. 

В том числе обратили внимание на приостановку инвестдеятельности международной компанией «Каргилл» при достаточно серьезных возможностях для ее продолжения, напомнив, что незаконные ограничения и санкции введены не Россией, а как раз по инициативе США и ряда других зарубежных стран. Были даны рекомендации предоставить актуализированные планы по реализации намеченных ранее проектов.

Фото: администрации Волгоградской области

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