ФСБ предупредила волгоградцев о вербовке детей для новых терактов

Федеральная служба безопасности России сегодня, 26 марта, выпустила предупреждение, согласно которому в стране сохраняется угроза новых террористических актов. При этом, уточняют здесь, в своих преступных целях злоумышленники могут использовать детей, вербуя их через социальные сети.

– В связи с резко возросшим после теракта в комплексе «Крокус Сити Холл» количеством телефонных звонков и сообщений, поступающих гражданам России, включая несовершеннолетних, с подменных номеров с территории Украины, Центр общественных связей ФСБ России призывает граждан бдительно реагировать на данные провокации. Отдельно необходимо проговорить с несовершеннолетними важность невступления в переписку с подобными абонентами, – говорится в официальном сообщении на сайте ФСБ России.

В сообщениях, а также во время телефонных разговоров как правило детям озвучивают призывы к осуществлению террористических актов на территории Российской Федерации, а именно: в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры. В качестве поощрения подросткам предлагают деньги.

– О всех подобных случаях необходимо немедленно информировать правоохранительные органы, – напоминают в ФСБ России.