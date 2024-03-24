«Надежда и бессмертие»: Волгоград присоединился к акции «Журавли»

В столице России сегодня, 24 марта, в день общенационального траура на здании «Крокус Сити Холл» в 19.55 появилась проекция «Журавли», сообщает V102.RU. Бесконечный птичий клин поднимается от основания здания и взмывает в небо.

Акцию в память о невинных жертвах чудовищного теракта 22 марта 2024 года организовали волонтеры движения «Мы вместе». В Волгограде на светодиодных экранах в разных частях города также появились проекции с журавлями.

— Народный артист СССР Муслим Магомаев, в честь которого был назван концертный зал, известен исполнением песни «Журавли» — баллады про солдат, которые после смерти становятся птицами. Композиция минорная, но главный мотив в ней — надежда и бессмертие, которое обретают погибшие, если мы о них помним, — сказала Волонтер движения #МЫВМЕСТЕ и Ассоциации волонтерских центров Анастасия Брайловская.





Чтобы присоединиться к акции нужно сложить бумажного журавля, нарисовать птицу или создать собственный эскиз, а затем поделиться им в соцсетях. К примеру, можно поставить получившийся вариант вместо фото на аватарке.

Напомним, что атака боевиков на концертный зал в Красногорске стала крупнейшим терактом в истории России со времен захвата школы в Беслане в 2004 году. Сегодня жители Волгоградской области скорбят вместе со всей страной. Люди продолжают нести цветы и мягкие игрушки к мемориалу в центре Волгограда у Вечного огня.

