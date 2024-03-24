Волгоградцы продолжают нести цветы к мемориалу у Вечного огня

В центре Волгограда на Аллее Героев к Вечному огню продолжают нести цветы и игрушки к мемориалу в память о погибших в результате теракта в «Крокусе», сообщает V102.RU. В России 24 марта объявлено днем национального траура.









Волгоградцы разных возрастов и национальности приходят целыми семьями. Самые маленькие жители города-героя со взрослой серьезностью во взгляде кладут на гранит гвоздики и о чем-то на секунду задумываются. Рядом стоят лампады и лежат мягкие игрушки. Приносят цветы и к стелам городов-героев у лестницы, ведущей к Мамаеву кургану.









На следующий день после трагедии губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вместе с жителями почтил память погибших у мемориала на Аллее Героев, а также принял участие в панихиде в храме Александра Невского.









































Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»