Происшествия

Фифти-фифти: водителя и пастуха обвинили в смерти коровы под Волгоградом

Происшествия 22.03.2024 18:26
0
22.03.2024 18:26

В Волгоградской области неожиданно завершилось рассмотрение Городищенским районным судом дела о ДТП, в котором водитель автомобиля Skoda сбил корову. Суд признал в равной степени виновными как автолюбителя, так и владельца животного.

- Водитель автомобиля Skoda пытался уйти от столкновения с животным, прибегнув к экстренному торможению, но избежать наезда не удалось, в результате чего произошло столкновение. Выбежавшую корову погонщик не сопровождал, она выскочила из-за деревьев, расположенных рядом с проезжей частью, на асфальтированное дорожное покрытие, - сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебный орган.

По итогу разбирательства, ответственность была разделена поровну между обоими участниками ДТП. В свою очередь, хозяин коровы обязан возместить финансовые владельцу Skoda ущерб, нанесённый автомобилю соразмерно установленной судом ответственности.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
22.03.2024 21:20
Происшествия 22.03.2024 21:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2024 10:22
Происшествия 22.03.2024 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2024 10:02
Происшествия 22.03.2024 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2024 19:49
Происшествия 21.03.2024 19:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2024 17:34
Происшествия 21.03.2024 17:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2024 10:45
Происшествия 21.03.2024 10:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2024 10:21
Происшествия 21.03.2024 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2024 20:20
Происшествия 20.03.2024 20:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2024 16:59
Происшествия 20.03.2024 16:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2024 12:56
Происшествия 20.03.2024 12:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2024 12:55
Происшествия 20.03.2024 12:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2024 10:55
Происшествия 20.03.2024 10:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2024 09:29
Происшествия 20.03.2024 09:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.03.2024 21:37
Происшествия 19.03.2024 21:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.03.2024 13:21
Происшествия 19.03.2024 13:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:50
В вузах Волгограда отменяют занятия и усиливают меры безопасностиСмотреть фотографии
21:32
В СВО погиб боец из Волгоградской области Павел ПаньшинСмотреть фотографии
21:20
В Волгограде на рабочем месте умер диспетчер аварийнойСмотреть фотографии
20:24
Сброс воды на Волжской ГЭС резко повысят по просьбе РосморречфлотаСмотреть фотографии
20:04
Защитник «Ротора» покинул клуб, отыграв один матчСмотреть фотографии
19:17
«Доказать, что не верблюд»: под Волгоградом у бывшего участника СВО с инвалидностью отобрали машинуСмотреть фотографии
18:49
Дорогу в центре Волгограда перекроют из-за строительства новой котельнойСмотреть фотографии
18:26
Фифти-фифти: водителя и пастуха обвинили в смерти коровы под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:04
Знак свыше: мэрия разъяснила волгоградцам особенности скоростного режима на Астраханском мостуСмотреть фотографии
17:14
Под Волгоградом суд оценил тягу сельчанина к «коллекционированию» коноплиСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде безработный идет под суд за пьяную езду на Ford MustangСмотреть фотографии
16:37
На форуме «Образование – 2024» рассказали, как стать нефтяникомСмотреть фотографии
15:44
В Среднеахтубинском районе «серые» ассенизаторы превращают леса в фекальные болотаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
Волгоградский технологический колледж представил лучшие наработки на форуме «Образование-2024»Смотреть фотографии
15:30
Маршрут троллейбуса №15а продлят в Волгограде до ул. Восточно-КазахстанскойСмотреть фотографии
15:16
Установивший газовую колонку иностранец едва не загубил семью в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:45
В Ольховском районе Волгоградской области отремонтируют дороги за 383 млн рублейСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде тянут 50-километровый трубопровод к поселку СолнечныйСмотреть фотографии
14:27
«Время денег»: ПСБ и Академия ПСБ впервые провели для волгоградцев серию финансовых игрСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде центр УФНС для должников переехал на новый адресСмотреть фотографии
13:34
Чиновники обещают волгоградцам найти перевозчиков на сельские маршрутыСмотреть фотографии
13:17
В Волгограде заменили 12 метров теплосети на ул. Николая ОтрадыСмотреть фотографии
12:25
На кинувшего волгоградцев «канализационного» афериста могут завести делоСмотреть фотографии
11:51
Поджигавший квартиры волгоградцев пироман избежит срока из-за головыСмотреть фотографии
11:45
В Суровикино задержали больного туберкулезом, сбежавшего из больницыСмотреть фотографии
11:40
Волгоградское УФАС приструнило не слишком щедрый MegaMarketСмотреть фотографии
11:05
Но вы держитесь: под Волгоградом скорая и школьные автобусы не могут добраться в поселок из-за разбитых дорогСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
Иномарка под Волгоградом протаранила забор, водитель погиб на местеСмотреть фотографии
10:48
Под Волгоградом фермер пытается взыскать с сетевиков 28,7 млн рублей за сгоревший урожайСмотреть фотографии
10:22
Труп пропавшего 19 марта рыбака нашли на берегу под ВолгоградомСмотреть фотографии
 