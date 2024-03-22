Фифти-фифти: водителя и пастуха обвинили в смерти коровы под Волгоградом

В Волгоградской области неожиданно завершилось рассмотрение Городищенским районным судом дела о ДТП, в котором водитель автомобиля Skoda сбил корову. Суд признал в равной степени виновными как автолюбителя, так и владельца животного.

- Водитель автомобиля Skoda пытался уйти от столкновения с животным, прибегнув к экстренному торможению, но избежать наезда не удалось, в результате чего произошло столкновение. Выбежавшую корову погонщик не сопровождал, она выскочила из-за деревьев, расположенных рядом с проезжей частью, на асфальтированное дорожное покрытие, - сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебный орган.

По итогу разбирательства, ответственность была разделена поровну между обоими участниками ДТП. В свою очередь, хозяин коровы обязан возместить финансовые владельцу Skoda ущерб, нанесённый автомобилю соразмерно установленной судом ответственности.