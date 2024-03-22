Экономика

«Время денег»: ПСБ и Академия ПСБ впервые провели для волгоградцев серию финансовых игр

Экономика 22.03.2024 14:27 Реклама
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22.03.2024 14:27 Реклама


ПСБ и Академия ПСБ организовали в Волгограде серию финансовых игр «Время денег». Их участниками стали сотрудники областных комитетов и ведомств — всего 20 команд по 5 человек. Им предлагали рассмотреть различные финансовые ситуации, с которыми каждый человек сталкивается в реальной жизни – планирование расходов, покупка жилья, инвестиции, атаки финансовых мошенников и формирование финансовой подушки безопасности. Вместе с экспертами ПСБ участники искали решения, рассматривали риски и находили пути достижения финансовой стабильности.  
Командная настольная игра «Время денег» – собственная разработка ПСБ и Академии ПСБ. Цель проекта – обучить участников эффективным стратегиям роста благосостояния и рационального использования современных банковских продуктов.
В церемонии открытия игр приняли участие заместитель управляющего Южным филиалом ПСБ Сергей Ертулов, заместитель председателя комитета финансов Волгоградской области Дмитрий Завьялов и заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области Евгений Усков.  
— Развитие финансовой культуры населения — важное направление работы ПСБ. В Волгоградской области мы на постоянной основе проводим обучающие мероприятия по формированию навыков личного финансового планирования и достижения долгосрочных финансовых целей. Игра «Время денег» позволяет участникам в интерактивном формате пройти через несколько финансовых ситуаций и сложностей и научиться грамотно управлять личным капиталом в реальной жизни, — отметил Сергей Ертулов.
— Сегодня вместе со специалистами ПСБ участники тренинга получили возможность расширить навыки управления личными финансами. Волгоградская область — один из активных участников федеральной программы Министерства финансов РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». ПСБ, проводя собственные и поддерживая региональные образовательные мероприятия, помогает достижению нашей общей цели – повышению уровня финансового просвещения населения, —  отметил Дмитрий Завьялов.
Фото предоставлено ПСБ
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