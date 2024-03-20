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Единая диспетчерская, расчетный центр и гонения на УК: о чем шла речь на часовом совещании по ЖКХ с Бочаровым

Главное 20.03.2024 16:10
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20.03.2024 16:10


Чиновники из администрации Волгограда, представители концессий тепло-и водоснабжения, ресурсоснабжающих организаций, депутаты и общественники сегодня, 20 марта, приняли участие в необычном совещании, которое провел губернатор региона Андрей Бочаров. А необычности этому мероприятию придавал тот факт, что проводилось оно на территории котельной, где после летнего нагоняя провели капремонт. Как сообщает ИА «Высота 102», совещание шло больше часа – Андрей Бочаров поставил ряд важных задач по итогу. 

Чем дальше в лес...

Открывая заседание, волгоградский губернатор признал – задачи повышения эффективности работы систем ЖКХ, повышения качества оказываемых жителям Волгоградской области и Волгограда услуг в коммунальной сфере являются важными, но по своему содержанию очень сложными и масштабными. При этом, согласился он, детальное погружение в вопросы функционирования элементов систем жизнеобеспечения позволяет в еще большей степени оценить возрастающий объем задач. Но никто не собирается опускать руки. 

Несмотря на все сложности, огромный ворох проблем, мы поступательно приступили к реализации задачи. Понимаем, что для этого потребуются время, ресурсы и выверенная последовательность действий, а также выдержка и терпение, и, конечно, поддержка всех жителей, – сказал Бочаров и перешел к конкретным задачам. 

«Жесткие шаги»

Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102» Андрей Бочаров сегодня поручил главе Волгограда Владимиру Марченко навести порядок среди управляющих компаний, которые прошедшей зимой подтвердили свою некомпетентность. 

– При высоком профессионализме муниципальных организаций и некоторых УК, в большей части непрофессионализм ремонтных бригад управляющих компаний создал дополнительные трудности и проблемы, – сказал губернатор. – Надо сделать жесткие шаги в этом направлении. У них должны быть высококвалифицированные бригады, необходимое оборудование и техника. Сейчас это отсутствует у 80% управляющих компаний. Что происходит: устраняется авария, тепло, вода подаются к узлу перед домом, но начинаем заводить в дом — а это ответственность управляющих компаний – и здесь начинаются проблемы. То воздух в системе, то что-то еще. Но жителей мы бросить не можем.

Условия труда и зарплата 

В ходе прошедшего совещания Андрей Бочаров снова остановился на вопросах зарплат рабочих отрасли ЖКХ, а также на условиях их труда. 

Считаю важным продолжить работу по улучшению условий труда работников и плановому системному повышению заработной платы с задачей вывода ее опережающими темпами на уровень не ниже среднеотраслевой. Прошу представить соответствующие предложения. Кроме того, необходимо в течение пяти лет, а будем стремиться решить это и в трехлетний период, создать в городе Волгограде современную инфраструктуру для размещения сотрудников службы жилищно-коммунального хозяйства города, укомплектовать службу современной коммунальной техникой и оборудованием с целью улучшения условий и качества труда, роста оперативности реагирования и повышения качества обслуживания населения, – сказал губернатор.

Роль мэрии и Единая диспетчерская служба

Подчеркнул глава Волгоградской области и необходимость более активного контроля за качеством работы систем ЖКХ со стороны администрации Волгограда: 

Для этих целей необходимо создать в Волгограде Единый диспетчерский центр по проблемным вопросам и инцидентам в сфере ЖКХ, организовать работу городского расчетно-кассового информационного центра, находящегося в стопроцентной собственности профильных структурных подразделений администрации Волгограда. Кроме того, прошу до 1 мая текущего года представить предложения в региональную отраслевую программу модернизации коммунальной инфраструктуры с выделением необходимого объема финансирования для подготовки систем ЖКХ Волгограда к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов. 

Также в указанный губернатором период должна быть обеспечена в полном объеме реализация намеченной в городском ЖКХ инвестиционной программы с выделением финансирования.

Напутствия подчиненным

Андрей Бочаров напомнил подчиненным об ответственности, которую в случае с ЖКХ и его модернизацией переложить на плечи жителей не получится. По его словам, нужно искать инструменты и деньги, исходя из возможностей и задач, привлекая частные инвестиции для точечных решений.

Уважаемые руководители, не гонитесь за славой – делайте спокойно свою работу. Будет критика. И вы должны воспринимать ее нормально. Мы с вами должны продолжать работать над совершенствованием системы ЖКХ – мы заинтересованы в ее устойчивой работе, – заключил губернатор Волгоградской области. 

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