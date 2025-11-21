В Волгограде сузили участок Третьей продольной из-за ремонта путепровода

В Волгограде в связи с обращением обслуживающей организации на время ремонта путепровода №8 с 21 ноября введено ограничение движения транспортных средств по Третьей продольной. Как уточнили в пресс-службе мэрии, дорожная магистраль на время работ была сужена.

Мера была введена на участке от ул. Менделеева Краснооктябрьского района до пр. Дорожников Дзержинского района по направлению движения в сторону пр. им. Маршала Жукова. Для движения транспорта доступны две из трех полос.

Объехать место проведения работ водители могут по улицам Менделеева, Лермонтова и Землячки.