В Волгограде сузили участок Третьей продольной из-за ремонта путепровода

Общество 21.11.2025 12:35
В Волгограде в связи с обращением обслуживающей организации на время ремонта путепровода   №8 с 21 ноября введено ограничение движения транспортных средств по Третьей продольной. Как уточнили в пресс-службе мэрии, дорожная магистраль на время работ была сужена.

Мера была введена на участке от ул. Менделеева Краснооктябрьского района до пр. Дорожников Дзержинского района по направлению движения в сторону пр. им. Маршала Жукова.  Для движения транспорта доступны две из трех полос. 

Объехать место проведения работ водители могут по улицам Менделеева, Лермонтова и Землячки.

Лента новостей

13:26
В центре Волгограда иномарка сбила девушку на пешеходном переходеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
Авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга прилетят с задержкой в ВолгоградСмотреть фотографии
13:00
Волгоградская область стала популярным направлением для загородного отдыхаСмотреть фотографии
12:51
Сельской чиновнице за хищение 7 млн рублей дали отсрочку от колонии под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде сузили участок Третьей продольной из-за ремонта путепроводаСмотреть фотографии
12:23
В Волгоградской области второй раз за сутки объявлена воздушная опасностьСмотреть фотографии
11:59
На севере Волгограда на канализационных станциях обновили систему вентиляцииСмотреть фотографии
11:46
«Беда нагрянула в нашу семью»: в онкоцентре Москвы спасают 8-месячного волгоградца с острым лейкозомСмотреть фотографии
11:45
Росавиация 21 ноября второй раз закрыла небо над ВолгоградомСмотреть фотографии
11:31
Под Волгоградом двое молодцов попытались стащить трубы у ресурсоснабжающей организацииСмотреть фотографииCмотреть видео
11:08
Минэнерго РФ подтвердило готовность «Волгоградоблэлектро» к зимеСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области вырастут пенсии и МРОТ с 1 январяСмотреть фотографии
10:34
Московская фирма «прогорела» на турбизнесе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:25
ПСБ представил первый публичный отчет об устойчивом развитииСмотреть фотографии
10:10
Росавиация открыла аэропорт Волгограда после 3-часового запретаСмотреть фотографии
09:55
В Волгоградской области 19-летнюю отправили в СИЗО после смертельного ДТП в пьяном угареСмотреть фотографии
09:21
«Выпрыгнули, в чем были»: в Волгоградской области семья с ребенком осталась без всего после пожараСмотреть фотографии
08:57
ГИБДД предупредила об опасности на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:20
«Ротор» получил от ФНЛ более 8 млн призовыхСмотреть фотографии
08:16
Атаку ВСУ отбили в соседних с Волгоградской областяхСмотреть фотографии
07:50
Волгоградцы проспали 4-бальную магнитную бурюСмотреть фотографии
07:39
В Волгоградской области высадили почти 1 миллион деревьевСмотреть фотографии
07:05
Два самолета задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
06:49
В волгоградских ресторанах «прокрутились» 32 млрдСмотреть фотографии
06:46
Росавиация закрыла волгоградский аэропорт 21 ноябряСмотреть фотографии
06:21
Выжившая жертва Богородского маньяка из Волгоградской области дала показанияСмотреть фотографии
05:54
Желтый уровень опасности объявлен в Волгоградской области до 24 ноябряСмотреть фотографии
23:58
Беспилотная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:23
В Волжском бизнесмен-животновод кинул инвесторов на 20 млнСмотреть фотографии
20:51
Водителю BMW Паку вынесли приговор за убийство: что происходило на финальном процессе в судеСмотреть фотографии
 