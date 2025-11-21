Общество

Руководитель УФНС Роман Иванов поздравляет с Днем работника налоговых органов

Руководитель УФНС России по Волгоградской области Роман Иванов поздравляет сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником. 


- 21 ноября налоговые органы Российской Федерации отмечают не только свой профессиональный праздник, но и важную юбилейную дату – 35 лет с момента создания. Прошедшие годы сплоченной и плодотворной работы показали, что наш труд — это не просто профессия, а настоящее призвание. Чтобы соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к нам временем, необходимо быть настоящими профессионалами, преданными своему делу всей душой, относиться к его результатам ответственно и добросовестно. 

Сегодня, в наш профессиональный праздник, День работника налоговых органов, мы не только подводим итоги и оцениваем нашу работу, но и определяем дальнейшие перспективы, строим планы на будущее. Сильная налоговая политика – гарант экономической и социальной стабильности в нашей стране. Именно налоговая служба выполняет почетную миссию, обеспечивая устойчивое пополнение бюджетных доходов всех уровней и экономическую безопасность страны, для реализации масштабных проектов в различных сферах, а также создания благоприятных условий ведения бизнеса в комфортной деловой среде. 

Как показала многолетняя история нашей службы, каждый новый вызов является стимулом для дальнейшего роста и достижения новых высот. Наша задача – сделать налогообложение максимально простым и понятным для населения, бизнеса и государственных органов. Мы продолжаем двигаться вперед и не останавливаемся на достигнутом: внедряются новые интерактивные сервисы, повышается качество налогового администрирования. Все это стало возможным благодаря высокой квалификации, глубоким знаниям и ежедневному кропотливому труду сотрудников налоговых органов. 

Отдельно хотелось бы отметить вклад ветеранов Налоговой службы. Мы ценим ваш опыт, профессионализм и ценности, которые вы передаете молодым специалистам, подавая пример преданности делу и профессии. 

Пусть лучшие традиции и достижения служат залогом дальнейшего развития и совершенствования работы налоговых органов! От всей души желаю вам профессиональных успехов, свежих идей, новых высот, а также благополучия в семье, здоровья вам и вашим близким! 

