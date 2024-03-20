«Не взирая на то, кто за ними стоит». Бочаров поручил Марченко разобраться со всеми УК Волгограда





Губернатор Волгоградской Андрей Бочаров потребовал от руководства Волгограда наведения полного порядка среди управляющих компаний. Как сообщает «Высота 102», речь об этом зашла на выездном совещании, которое посвящено вопросам ЖКХ.

– Профессионализм аварийных бригад УК, а точнее отсутствие профессионализма, прошедшей зимой стало самым слабым звоном. Их недоработки пришлось брать на себя и устранять бригадам «Концессий». Мы же не могли бросить жителей. Но в целом зима показала, что компетенции управляющих компаний ниже плинтуса, – высказался Андрей Бочаров.

Обращаясь к главе Волгограда Владимиру Марченко, Андрей Бочаров поставил задачу разобраться со всеми УК в городе. При этом, передает корреспондент ИА «Высота 102», сделать это, по словам главы региона, нужно, не взирая на то, кто стоит за организациями и что они из себя представляют. У 80 процентов волгоградских УК вообще отсутствует техника и необходимые специалисты, подчеркнул Андрей Бочаров.

– Давайте отберем лицензии и отдадим тем, кто сможет нормально работать, – высказался глава Волгоградской области.

Напомним, что сегодня в Волгограде проходит совещание с участием чиновников от ЖКХ, которое Андрей Бочаров проводит на площадке одной из котельных. Перед мероприятием глава региона оценил, какие изменения произошли на объектах после вояжа, случившегося в августе 2023 года.