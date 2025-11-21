Волгоградские врачи диагностировали острый лимфатический лейкоз у 8-месячного мальчика, чье состояние резко ухудшилось в минувшие выходные. Накануне младенца экстренно доставили из Волгограда в Москву, где находится крупнейшая онкологическая клиника России - Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина. Столичные врачи делают все, чтобы стабилизировать состояние ребенка и приступить к его лечению, сообщил ИА «Высота 102» отец мальчика Евгений Никехин.

- Лёнечке стало плохо в выходные. У него зубки резались и мы думали, что причина в этом. У него была небольшая температура и сопли, а в субботу-воскресенье его состояние ухудшилось. Он стал отказываться от еды и плохо спал, - вспоминает Евгений.

Родители маленького Лёни в понедельник обратились к врачам, сдали анализы. Результаты, которые пришли, повергли семью в шок.

- Референтное значение лейкоцитов 15, а у него 805, то есть превышение в 60 раз. Аналогично и по лимфоцитам. Предел 11, а у него 600. Мы не верили своим глазам, думали, что это какая-то ошибка, - рассказывает мужчина.

Врачи, когда увидели такие анализы, госпитализировали малыша в волгоградский онкоцентр. Здесь специалисты приняли решение отправить ребенка на лечение в Москву. Маленький Лёня уже находится в центре онкологии имени Н. Н. Блохина, в реанимационном отделении.

- Мы не понимаем, как такое возможно. Лёнечка был совершенно здоровым мальчиком. Мы обследования проходили и все было нормально, а тут раз и младенческий лейкоз. Врачи не знают, откуда он берется. Возможно, его организм начал бороться с какой-то инфекцией, вырабатывать клетки, а они оказались злокачественными. Непонятно, что случилось. Единственное, что мы осознаем, что все перевернулась с ног на голову, а жизнь разделилась на до и после, - говорит Евгений.

В настоящее время мужчина находится со старшим ребенком в Волгограде, а его супруга - с Лёней в Москве. Накануне знакомые и коллеги Евгения распространили в СМИ сообщения о сборе средств на лечение мальчика. Родители благодарят тех, кто откликнулся на призыв. В настоящее время все лечение малышу в центре Блохина оказывают по полису ОМС.

Фото Евгения Никехина