«Промедление может стоить жизни»: врач-инфекционист - о смертельной опасности готовой рыбы и домашних закруток





Как только на столах волгоградцев появляются консервированные овощные салаты, маринованные грибы или вяленая рыба, уже давно ставшая едва ли не местным брендом, в регионе возрастает риск заболевания ботулизмом. Заметить банку с «отравой» в домашних условиях попросту невозможно. А реально ли защитить себя от смертельно опасной болезни? Как распознать первые симптомы ботулизма? И какие прогнозы на выздоровления дают врачи-инфекционисты? Ответы на эти вопросы собрали в материале ИА «Высота 102».

Откуда берется ботулотоксин?

Возбудители ботулизма выделяются в почву животными. Сами по себе эти микроорганизмы неопасны для человека. Но при попадании в безвоздушную среду они превращаются в один из опаснейших ядов.

- Микроорганизмы существуют в двух формах – вегетативной, то есть активной, и в состоянии споры, - рассказывает волгоградский врач-инфекционист Ольга Чернявская. – Спора может храниться в почве годами, а при попадании в благоприятные условия переходить в активную форму и выделять токсин. При комнатной температуре уже через две недели количества токсина в закрытой банке будет достаточно для заражения человека. Естественно, что через месяц или два, его станет в разы больше. Что уж говорить про закрутки, которые хранятся в погребах по несколько лет…

Можно ли распознать смертельно опасную закуску?

Увы, но нет. Ботулотоксин, как хорошо маскирующийся шпион, не влияет ни на вкус продукта, ни на его вид. Вопреки распространенному мнению, банки со смертельно опасным токсином не отличить и по внешним признакам – ни по их вздутию, ни по наличию пузырьков.

- Ботулотоксин действительно никак не меняет свойств продукта, и в этом его основная опасность. Некоторые люди ошибочно полагают, что он проявляет себя вздутием банки. Однако это не так. Банки вздуваются под действием другой вторичной флоры, которая провоцирует газообразование. Ботулотоксин же его не вызывает, - комментирует заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ.

Какие продукты могут вызывать ботулизм?

В Волгоградской области первое место в рейтинге самых опасных деликатесов ( здесь все зависит исключительно от технологии приготовления) держится за вяленой рыбой. Следом за ней идут банки с аппетитными грибами, собранными в ближайших посадках.





- На официальном лицензированном производстве, где соблюдаются все технологии, риск появления ботулотоксина практически исключен, - отмечает Ольга Чернявская. – Это связано с двойным физическим воздействием на продукт – высокая температура и давление, то есть автоклавирование. Случаи заражения ботулизмом после дегустации магазинных консервов, конечно, регистрировались, но все же это исключительные ситуации, связанные с нарушением производства.

Как проявляет себя ботулизм?

После обеда с вареной картошкой и выложенными из банки соленьями у будущих пациентов может задвоиться в глазах. Тошнота, рвота, расширение зрачков, гнусавость голоса и поперхивание требуют экстренного вызова скорой помощи.

- На первых порах ботулизм может проявлять себя, как обычная кишечная инфекция – тошнотой, рвотой, жидким стулом, болями в животе. Но в скором времени к этим симптомам присоединяются и другие – двоение в глазах, расширение зрачков, сглаживание носогубных складок, гнусавость голоса, а затем нарушение глотания и дыхания. Человек поперхивается, и выпитая им вода начинает выливаться у него из носа, - рассказывает врач-инфекционист. – У некоторых людей все симптомы стартуют одновременно, и в этом случае прогноз будет более тревожным. Раннее проявление глазных и неврологических симптомов говорит о том, что в организм пациента попало большое количество токсина.

Возможно ли победить ботулизм?

Срочное обращение к врачу – единственно верная тактика при появлении первых симптомов болезни. Любое промедление в этом случае может стоить человеку жизни.





- Основной способ лечения ботулизма связан с введением сыворотки, молекулы которой не дают токсину присоединиться к рецепторам и вызвать поражение нервной системы, - объясняет Ольга Чернявская. – Если же токсин уже связался с рецепторами, то отделить его будет невозможно. Поэтому единственный верный вариант из всех возможных – незамедлительное обращение за медицинской помощью. Многие пациенты переносят заболевание настолько тяжело, что из-за отсутствия движения диафрагмы мы подключаем их к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако и он не всегда становится гарантом успешного лечения.

Существуют ли группы риска?

Главным составляющим в формуле болезни становится количество съеденного продукта.

- Случается, что в больницу попадает несколько пациентов, съевших один и тот же продукт. Один из них болеет настолько тяжело, что, к сожалению, погибает, а другой переносит ботулизм значительно легче и идет на поправку. В большей степени ситуация зависит от количества попавшего в организм токсина, - заключает специалист.

Реально ли убить токсин в домашних разносолах?

Защитить себя от трагических последствий можно еще на этапе приготовления овощных разносолов. Для этого с грибов и овощей необходимо смыть буквально каждую песчинку.

- Шансы, что опасная спора погибнет, увеличиваются, если после закрутки хозяйка укроет банки теплым одеялом, - говорит волгоградский врач-инфекционист.





А перед подачей блюда на стол маринованные грибы или овощной салат рекомендуют прокипятить в течение 15-20 минут. Возможно, кулинарный изыск потеряет свои вкусовые акценты, но зато точно не омрачит ваше застолье.

- Конечно, ни вяленую рыбу, ни закрытые в банки огурцы и помидоры мы не прокипятим. А вот с теми же грибами сделать это вполне возможно. Скажу по личному опыту – после охлаждения они станут не менее вкусными и при этом безопасными. В любом случае, наша жизнь гораздо дороже возможной незначительной потери вкусовых качеств , - заключает Ольга Чернявская.

