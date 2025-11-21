В Волгоградской области второй раз за сутки объявлена воздушная опасность





Днем 21 ноября волгоградцы начали массово получать смс-сообщения от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Из-за приближающихся дронов в регионе снова введён режим опасности атаки БПЛА.

– В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам, – говорится в рассылке.

Оповещения начали приходить на телефоны волгоградцев около 11:00. Ранее, примерно в 10:00, уведомления от РСЧС сообщали о снятии режима беспилотной опасности, действовавшей минувшей ночью.

Напомним, сегодня Росавиация закрывала аэропорт на прием и выпуск самолетов с 6.38 ч. до 10.00 ч. В настоящее время в воздушной гавани города-героя задерживается прилет четырех самолетов - 3 из Москвы и одного из Санкт-Петербурга. В то же время скорректировано время вылета трех авиарейсов в столицу России.