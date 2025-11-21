В центре Волгограда иномарка сбила девушку на пешеходном переходе





В Центральном районе Волгограда сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием иномарки и пешехода. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, инцидент произошел на улице Краснознаменская. Момент происшествия зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.





По предварительной информации, напротив дома №10 женщина-водитель на Ford Mondeo совершила наезд на двушку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП волгоградка была доставлена в медучреждение.

Видео: Госавтоинспекция Волгоградской области