



На канализационных насосных станциях в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районе Волгограда завершилась комплексная реконструкция вентиляции.

Подрядная организация на станциях «ГМЗ № 3» и «ДОУ-358» полностью заменила системы приточно-вытяжной вентиляции. Вместо изношенных воздуховодов установлены новые из современных полимерных материалов, вентиляционное оборудование заменено на энергоэффективное.

Кроме того, специалисты обновили систему контроля загазованности воздуха, установив автоматические газоанализаторы. Оборудование в режиме реального времени теперь может анализировать состав воздушной смеси, а также мгновенно предупреждать персонал в случае превышения допустимых норм светозвуковой сигнализацией с последующим автоматическим запуском аварийной вентиляции.

Подобные работы ранее были выполнены на 7 канализационных насосных станциях в Тракторозаводском, Кировском и Краснооктябрьском районах Волгограда. До конца года «Концессии водоснабжения» планируют обновить системы вентиляции и контроля загазованности еще на 9 объекта

Фото: «Концессии водоснабжения»