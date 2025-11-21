21 ноября Росавиация в 12:57 мск сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, которые были введены второй раз за сутки.

Аэропорт Волгограда возвращается к работе. На данный момент, согласно данным онлайн-табло, на вылет в Москву задерживаются три рейса. А прибудут с опозданием пять - четыре из Москвы и один из Санкт-Петербурга.

Напомним, что сегодня Росавиация закрывала аэропорт на прием и выпуск самолетов с 6.38 мск до 10.00 мск. Также 21 ноября в регионе около 11:00 мск была объявлена беспилотная опасность.