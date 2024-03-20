Общество

Бочаров взялся за кувалду перед совещанием на котельной в Волгограде

Общество 20.03.2024 12:20
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20.03.2024 12:20


Сегодня, 20 марта, губернатор Волгоградской области проводит выездное совещание с подчиненными на котельной в городе Волгограде. Перед этим, сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров проверил, как ответственные за ЖКХ чиновники исполнили его  поручения после неожиданного вояжа по объектам ЖКХ в августе 2023 года. 

Как передают корреспонденты информагентства, Андрей Бочаров утром 20 марта отправился в Ворошиловский район Волгограда, где осмотрел помещения котельной №207 на улице Нежинской. Напомним, что в ходе летнего визита на объект глава региона остался недовольным условиями, в которых приходится работать людям, и потребовал привести помещения в порядок. Сегодня увиденное вполне устроило губернатора. Менее чем за полгода, здесь провели капремонт кровли, всех внутренних помещений, включая комнаты отдыха работников, заменили окна и витражи, входные группы и двери, инженерные коммуникации, а также привели в порядок прилегающую территорию.  Для мастеров и рабочих участка закупили стиральные машины и сушильные шкафы — теперь им проще держать в надлежащем состоянии форменную одежду.

Вопросы, связанные с повышением качества работы систем ЖКХ и обслуживания населения, напрямую зависят от условий, в которых работают люди. И я прошу об этом не забывать. Достойные бытовые условия, оборудование и техника, заработная плата – тогда и качество услуг будет выше. Мы сделали на этом участке определенные изменения и уже получаем эффект. Будут условия, возможности профессионального роста – будет приходить и молодежь. Спасибо, Владимир Васильевич, вам и всем, кто здесь работал — сформирован эталонный пример. В течение 3-5 лет все подобные участки в Волгограде должны быть приведены в надлежащее состояние, – отметил Андрей Бочаров в ходе выездного совещания.

Интересно, что перед началом совещания в ходе осмотра котельной Андрей Бочаров подошел к столу, на котором были выложены инструменты, и взял в руки кувалду. 

– А это для тех, кто плохо работает, – пошутил он. 

Добавим, что в Волгограде силами ООО «Концессии водоснабжения» впервые с момента постройки также модернизирована производственная база водопроводно-коммунального хозяйства на ул. Исторической в Дзержинском районе. Здесь располагается цех по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства «Центр №1». Больше 100 человек теперь трудятся в новом здании с комфортными комнатами отдыха для работников, а также со столовой, санузлами, душевыми, раздевалками, медкабинетом предрейсовых осмотров. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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