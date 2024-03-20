Расследования

Житель Волгограда одумался и сорвался с крючка СБУ

Расследования 20.03.2024 11:15
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20.03.2024 11:15


В Волгограде 48-летний  мужчина остановился в шаге от совершения  госизмены. Об этом 20 марта ИА «Высота 102» сообщили в региональном управлении ФСБ России. По информации оперативников, волгоградец с представителями СБУ всерьез обсуждал идею переехать в соседнее государство, однако вовремя одумался.

Установлено, что 48-летний житель Волгограда посредством телефонной связи установил контакт с представителем Службы безопасности Украины и неоднократно предпринимал попытки выйти на связь с представителями украинских государственных организаций с целью перейти на сторону противника в военное время при условии, что СБУ окажет ему содействие в получении гражданства Украины, – сообщили информагентству в пресс-службе волгоградского УФСБ. 



Со слов самого мужчины, о переезде в Украину он задумался после того, как «подсел» на Telegram-каналы и завел общение с одним из представителей соседнего государства. Впрочем, признался он сотрудникам УФСБ России по региону, с течением времени он все же смог расставить приоритеты и сегодня не советует никому из сограждан совершать необдуманные поступки.

Был у меня собеседник – парень из Запорожской области. После того, как я начинал читать каналы и смотреть видео, посетила мысль, что наша страна неправа. Я не разобрался, почему все произошло. Мысли были чисто эмоционального характера. Конечно, ни физически, ни по возрасту я там не смог бы участвовать. Это глупо, это эмоции. На уровне фантазий каких-то, которые выражались в переписке. Каких-то актов, чтобы непосредственно покупать билет или обмундирование, не было. Почитав еще информацию с разных сторон, я пришел к выводу, что делать этого точно не надо. Ни лично мне, ни кому-то еще, – признался силовикам волгоградец. 

С учетом того, что действия жителя Волгограда создают условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена), ему объявлено официальное предостережение.  В УФСБ России по Волгоградской области, в свою очередь, предупреждают о неизбежности законного наказания за государственную измену. 

Видео: УФСБ России по Волгоградской области 

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