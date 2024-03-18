ИКВО подсчитала точное число волгоградцев на президентских выборах





В Волгоградской области, сегодня, 18 марта, члены регионального избиркома подвели итоги голосования на выборах Президента РФ. В трехдневном избирательном марафоне приняли участие 1 443 797 избирателей, а явка составила 81,83%, сообщает V102.RU.

Голоса среди волгоградцев разделились следующим образом:

▫️ Путин Владимир Владимирович – 1 270 423 (88%);

▫️ Харитонов Николай Михайлович – 95 705 (6,63%);

▫️ Слуцкий Леонид Эдуардович – 53 720 (3,72%);

▫️ Даванков Владислав Андреевич – 16 352 (1,13%).

Как отметил председатель ИКВО Виктор Черячукин, в дни голосования в комиссию не поступило ни одной жалобы.

- Протокол об итогах голосования сегодня будет отправлен в ЦИК России, которая планирует определить результаты выборов Президента Российской Федерации 21 марта, - добавили в облизбиркоме.