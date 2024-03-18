Арбитраж не «вылюбил» рекламу крема в Волгограде





Арбитражный суд Волгоградской области посчитал законным и обоснованным признание рекламы средства по уходу за кожей с непристойным слоганом бренда «Le Mousse». Как сообщили V102.RU в пресс-службе волгоградского УФАС, после вынесения антимонопольным органом решения рекламодатель 6 месяцев упорно пытался отстоять спорный лозунг.

Напомним, решение по делу было вынесено ведомством еще в конце июля прошлого года. Тогда же рекламодателю было выдано предписание о прекращении нарушения.

- Арбитражный суд Волгоградской области, оценив решение антимонопольного органа, все доводы предпринимателя, запросив позиции заявителей - физических лиц, обратившихся с жалобами в УФАС, признал решение антимонопольного органа законным и обоснованным, - рассказали в ведомстве.

Фото с сайта Волгоградского УФАС