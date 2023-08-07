Волгоградское УФАС России признало ненадлежащей рекламу средств для ухода за кожей бренда «Le Mousse». Как сообщили V102.RU в антимонопольном ведомстве,

рекламный слоган «Вылюби свою кожу» содержал слово, которое в настоящее время приобрело непристойное значение.

использование в рекламе бранных слов, непристойных выражений и образов. При этом, согласно сложившейся практике, под использованием понимается не только прямое воспроизведение бранных слов, но и намеки на данные слова, использование слов производных об бранных, всевозможные закрытие и «запикивание» отдельных букв бранных слов.

Ранее этот вопрос был вынесен на обсуждение экспертного совета по применению рекламного законодательства при Волгоградском УФАС. Напомним, закон запрещает