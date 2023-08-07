Общество

В Волгограде окончательно признали неприличной рекламу крема со словом «вылюби»

Общество 07.08.2023 10:51
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07.08.2023 10:51


Волгоградское УФАС России признало ненадлежащей рекламу средств для ухода за кожей бренда «Le Mousse». Как сообщили V102.RU в антимонопольном ведомстве, рекламный слоган «Вылюби свою кожу» содержал слово, которое в настоящее время приобрело непристойное значение.
В деле была дана оценка  нескольким распространяемым вариантам рекламы с использованием спорного слогана, в том числе наружной и радио-рекламы.
Ранее этот вопрос был вынесен на обсуждение  экспертного совета по применению рекламного законодательства при Волгоградском УФАС. Напомним, закон запрещает  использование в рекламе бранных слов, непристойных выражений и образов. При этом, согласно сложившейся практике, под использованием понимается не только прямое воспроизведение бранных слов, но и намеки на данные слова, использование слов производных об бранных, всевозможные закрытие и «запикивание» отдельных букв бранных слов.
В данном случае рекламодатель, ссылаясь на выводы подготовленного по его запросу комплексного психо-лингвистического исследования, утверждал, что в слогане использовано слово «вылюби», производное от глагола «любить» с приставкой вы- в значении «проявить любовь и максимальную заботу». Однако члены комиссии обратили внимание на подмену словарной статьи в словаре. 
При вынесении решения УФАС учло выводы экспертного совета, а также приняло к сведению анализ обширных примеров употребления данного слова, полученных с помощью различных систем поиска в сети Интернет. 
Рекламодателю в итоге было выдано предписание о прекращении нарушения. 
Фото сайта Волгоградского УФАС

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