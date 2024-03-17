Сегодня, 17 марта, по всей стране начался третий, завершающий день голосования на выборах президента Российской Федерации. В Волгоградской области в 8.00 открылись 1408 избирательных участков, которые будут работать до 20.00.

Явка по итогам второго дня голосования, напомним, составила 62,11%. В облизбиркоме отмечают, что жители региона идут на выборы целыми семьями и активно выражают свою гражданскую позицию.

Накануне в Волгоградской области завершилось голосование по дополнительной форме, которое длилось два дня – 15 и 16 марта в отдаленных населенных пунктах. Воспользовались этой возможностью 2408 избирателя из сельской глубинки, где отсутствует транспортное сообщение.

За ходом голосования продолжают следить иностранные наблюдатели, которые прибыли в Волгоградскую область из 10 стран.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU