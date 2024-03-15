«Красный Октябрь» модернизировал систему осушки воздуха

Экономика 15.03.2024 16:22 Реклама
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15.03.2024 16:22 Реклама
В теплосиловом цехе (ТСЦ) металлургического завода запущен в работу современный адсорбционный осушитель. Новая система позволит снизить затраты потребления электроэнергии на 10% при производстве сжатого воздуха и повысить надежность работы оборудования.
Мощный осушитель воздуха установлен в компрессорной станции №1 – отсюда в производственные подразделения «Красного Октября» подается сжатый воздух для работы агрегатов, установок и другого оборудования.
Устройство новой системы позволило перевести технологические процессы осушки воздуха полностью в автоматический режим, снизить затраты на закупаемую электроэнергию и обеспечить бесперебойную работу оборудования.
До установки осушителя влага частично отводилась через продувки на межцеховых пневмопроводах и в цехах-потребителях, что приводило к значительной потере ресурса.
– Cжатый воздух используется практически во всех цехах, – рассказывает начальник отделения газоснабжения ТСЦ Олег Долгов. – Новое устройство обеспечивает требуемое качество сжатого воздуха, максимально эффективно удаляя конденсат и влагу.
Одной из особенностей осушителя является также нулевое потребление внешнего воздуха. Агрегат работает в замкнутом цикле, используя полученный ранее воздух.
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь», ИНН 3459080648
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