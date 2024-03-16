За две недели Банк Уралсиб выплатил клиентам КИВИ Банка 3,26 млрд рублей

Экономика 16.03.2024 14:41 Реклама
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16.03.2024 14:41 Реклама
За две недели Банк Уралсиб выплатил клиентам КИВИ Банка 75% всех застрахованных средств. Выплаты составили 3,26 млрд рублей. При этом скорость обработки заявлений клиентов КИВИ Банка в Уралсибе для 2/3 клиентов КИВИ, которым уже перечислены выплаты, составила не более 20 минут, а для 1/3 – не более 10 минут после подачи заявления. Такие результаты достигнуты благодаря как отлаженности процессов непосредственно в банке Уралсиб, так и высокой степени согласованности действий с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и оперативной поддержке банка-агента по любым вопросам, касающимся организации выплат.
Уралсиб начал принимать заявления от клиентов КИВИ Банка и выдавать средства 29 февраля. Их получают физлица, индивидуальные предприниматели и юридические лица в пределах 1,4 млн рублей.
С перечнем отделений Банка Уралсиб, выплачивающих возмещение клиентам КИВИ Банка (АО), можно ознакомиться на сайте банка, или на сайте АСВ.
Клиенты – индивидуальные предприниматели и юридические лица, получающие возмещение, могут открыть счет в Банке Уралсиб и подключить онлайн-банк для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн» за один день (реквизиты счета – в день обращения), а также воспользоваться выгодной акцией для новых клиентов – открытие счета и год бесплатного обслуживания на пакете «Пора расти», «Оптимальный». Начисление процентов на остаток по счету в течение 2 месяцев со дня открытия счета – по ставке 14% годовых. Менеджер банка приедет к вам для подписания документов на открытие счета (доступно для городов Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа).
Список документов для открытия счета здесь (кнопка «Бланки документов» внизу страницы). Телефон «горячей линии» для бизнес-клиентов Банка Уралсиб – 8-800-700-77-16.
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