



В России на протяжении ближайшего месяца планируются скачки цен на мясо индейки. Сначала, сообщают эксперты, данный продукт, вероятнее всего, станет дешевле. Однако уже в мае ожидается существенный рост.

Для начала отметим, что в России, по данным «Парламентской газеты», отмечается рост потребляемого мяса птицы – более 80 килограммов на человека в год, что вдвое выше значения начала 2000-х. И индейка не стала исключением.

Снижение цены на мясо индейки следует ожидать в магазинах Волгоградской области уже с понедельника, 18 марта. Объяснение достаточно простое – упадет спрос в связи с наступлением Великого поста.

– Но с 28 апреля, когда вместе с майскими праздниками наступит шашлычный сезон, индейка может подорожать на 5-10 процентов, – цитирует «Парламентская газета» исполнительного директора Национальной ассоциации производителей индейки Анатолия Вельматова.

Серьезных колебаний на индейку все-таки в ближайшее время ожидать не стоит. Страна, по словам экспертов, обеспечивает себя всем необходимым для производства данного мяса. Впрочем, отмечают в Ассоциации производителей, стоимость продукта по сравнению с прошлым годом уже увеличилась на 15-20 процентов.

– Но что такое 15-20 процентов? Это как раз рост издержек: подорожали корма, подсолнечное масло, соя, упаковка, электроэнергия, мы подняли на 20-25 процентов заработную плату, – объясняет Вельматов.