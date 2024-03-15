Экономика

Есть время затариться: индейка воспарит в цене на волгоградских прилавках

Экономика 15.03.2024 12:49
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15.03.2024 12:49


В России на протяжении ближайшего месяца планируются скачки цен на мясо индейки. Сначала, сообщают эксперты, данный продукт, вероятнее всего, станет дешевле. Однако уже в мае ожидается существенный рост. 

Для начала отметим, что в России, по данным «Парламентской газеты», отмечается рост потребляемого мяса птицы – более 80 килограммов на человека в год, что вдвое выше значения начала 2000-х. И индейка не стала исключением.  

Снижение цены на мясо индейки следует ожидать в магазинах Волгоградской области уже с понедельника, 18 марта. Объяснение  достаточно простое – упадет спрос в связи с наступлением Великого поста. 

Но с 28 апреля, когда вместе с майскими праздниками наступит шашлычный сезон, индейка может подорожать на 5-10 процентов, –  цитирует «Парламентская газета» исполнительного директора Национальной ассоциации производителей индейки Анатолия Вельматова. 

Серьезных колебаний на индейку все-таки в ближайшее время ожидать не стоит. Страна, по словам экспертов, обеспечивает себя всем необходимым для производства данного мяса. Впрочем, отмечают в Ассоциации производителей, стоимость продукта по сравнению с прошлым годом уже увеличилась на 15-20 процентов.

Но что такое 15-20 процентов? Это как раз рост издержек: подорожали корма, подсолнечное масло, соя, упаковка, электроэнергия, мы подняли на 20-25 процентов заработную плату, – объясняет Вельматов.

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