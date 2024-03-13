Лжесиловики «развели» волгоградку на 10,5 млн рублей

Огромной суммы денег - 10,5 миллиона рублей - лишилась 36-летняя жительница Центрального районного Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, женщину в буквальном смысле атаковали мошенники, которые работали в группе.

Вначале ей звонили лжесотрудники банка, которые сообщили о попытках хищения ее средств, которые якобы отразились в системе. Потом подключились и лжесиловики, убедившие волгоградку перевести деньги на так называемый безопасный счет.

- Потерпевшая через банкоматы перевела 10,5 млн рублей, часть из которых взяла в кредит, - сообщили в главке.

После этого звонки разом прекратились. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.