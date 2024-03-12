Волгоградца арестовали на сутки за скандал во «Вкусно и точка»

Административный арест сроком на одни сутки избран в отношении 43-летнего жителя Волгограда, который устроил «матерный» скандал в ресторане быстрого питания «Вкусно и точка». Об этом V102.RU сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

В суде установлено, что все произошло в ресторане «Вкусно и точка» на улице Курчатова в Кировском районе в марте этого года. Некий Сергей К. устроил скандал, в ходе которого выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания и нарушал общественный порядок. Работники кафе были вынуждены вызвать полицейских, которые задержали скандалиста.

В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ.

В суде мужчина полностью признал вину.

Постановление суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.