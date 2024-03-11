Военный пенсионер возглавил отдел по ГО и ЧС мэрии Волжского

В администрации города Волжского Волгоградской области 11 марта сообщили о кадровых изменениях. На должность начальника отдела по делам ГО и ЧС мэрии назначен военный пенсионер Эдуард Ильин.

– Эдуард Ильин родился в 1970 году в Волжском. В 1993 году окончил Камышинское высшее военное строительное командное училище по специальности инженер по строительству и эксплуатации, – сообщили в мэрии Волжского.

В 2012 году Ильин, по данным администрации, вышел на пенсию в звании подполковника и вернулся в Волжский.

– Новый руководитель отдела окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте России по специальности государственное и муниципальное управление, – уточняют в администрации.

Напомним, что в феврале 2024 года на должность заместителя главы администрации города Волжского был назначен Сергей Куприн. Чиновник курирует вопросы ГО и ЧС, информационной безопасности, взаимодействия с институтами гражданского общества, взаимодействия с правоохранительными органами, правового обеспечения и организации деятельности территориальной административной комиссии.