Общество

В Волгограде УК «Экосреда» накажут за засуху в квартире инвалида

Общество 11.03.2024 17:56
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11.03.2024 17:56


Прокуратура Дзержинского района Волгограда провела проверку по обращению 63-летней местной жительницы, которая пожаловалась на длительное отсутствие воды в многоквартирном доме. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, после проверки управляющую компанию обязали заплатить компенсацию морального вреда волгоградке.

В ходе проверки установлено, что с 25 по 31 августа 2023 года в жилом доме №10 по улице пос. Аэропорт в рабочем поселке Гумрак отсутствовало водоснабжение из-за ненадлежащего содержания внутридомовых сетей. Данное обстоятельство причиняло массу неудобств жильцам дома и особенно – женщине с инвалидностью.  

– Прокурор предъявил иск в суд в интересах женщины о взыскании с управляющей организации компенсации морального вреда, – сообщила Оксана Черединина. –  Решением Дзержинского районного суда  иск прокурора был удовлетворен, в пользу заявительницы взыскана компенсация в размере 50 тысяч рублей.

По мере вступления судебного акта в законную силу прокуратурой будет проконтролировано его исполнение.

По информации из открытых источников, дом №10 в поселке Аэропорт с 2022 года обслуживает УК «Экосреда». В общей сложности в управлении организации 42 многоквартирных дома, расположенных на территории города-героя. 

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