Спорт

«Подарили себе победу»: «Динамо-Синара» 8 марта обыграло «Луч» в Москве

Спорт 09.03.2024 11:21
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09.03.2024 11:21


Гандболистки «Динамо-Синары» накануне, 8 марта, преподнесли себе подарок в праздничный день, обыграв в гостях московский «Луч» со счетом 29:23 в очередном туре Суперлиги, сообщает V102.RU.
Вчера в столице встречались первая и предпоследняя команды группы «Б». При этом хозяйки, в данной встрече выступавшие в роли аутсайдеров, навязали упорную борьбу бело-голубым. Вполне вероятно, что эмоциональный подъем у игроков «Луча» связан с приходом нового наставника Романа Ляшенко, который проводил свой первый матч на посту главного тренера коллектива. Его подопечные удачно стартовали в поединке и открыли счет в результате реализованного пенальти в исполнении Анастасии Федоровой. Через полминуты установила равенство Арина Безбабных, однако далее московские гандболистки забросили трижды подряд. Точные попадания оказались дважды на счету Луизы Доильнициной и еще один гол оформила Александра Смирнова.
Только лишь к середине тайма динамовки догнали оппоненток. Виктория Турусина была точна с семиметрового, а затем Марина Судакова и Софья Васильева результативно завершили быстрые комбинации — 5:5. Постепенно «Синара» стала оправдывать статус фавориток противостояния. В третьей десятиминутке отличились Стефания Белолипецкая, Елизавета Дудкина после контратаки, а также в очередной раз Турусина забросила с пенальти, увеличив преимущество гостей до четырех очков. В концовке первой половины Софья Сухова и Анастасия Федорова дальними попаданиями сократили разрыв до минус двух. 14:12 в пользу «Динамо-Синары» к перерыву.
Начало второго игрового отрезка снова удалось больше хозяйкам. Они не только сравняли, но и вышли вперед после того, как воспитанница волгоградского гандбола Анна Шеина поразила ворота, которые защищала ее тезка Анна Верещак. Однако набранные баллы Безбабных, Судаковой и Дудкиной вернули волгоградской команде преимущество — 17:15. «Луч» достаточно долго не отпускал далеко от себя подопечных Олега Кулешова, оказывая серьезное давление на соперниц. Только, когда гости выиграли мини-отрезок со счетом 4:1, силы у «Луча» стали заканчиваться, но и при этом столичные спортсменки не бросили играть, до последнего стараясь забросить как можно больше мячей. На заключительной минуте встречи Алина Загороднева установила окончательный выигрышный результат для «Динамо-Синары» — 29:23. Лучшим бомбардиром в составе победительниц стала Арина Безбабных с шестью точными попаданиями.
Бело-голубые набрали 32 очка и продолжают лидировать во второй шестерке чемпионата. 14 марта волгоградский клуб в родных стенах сыграет со «Cтавропольем». Начало в 18-30 ч.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com 
 

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