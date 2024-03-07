Общество

На любой вкус: волгоградцев ждет более 60 фестивалей и мероприятий в 2024 году

Общество 07.03.2024 19:43
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07.03.2024 19:43


В Волгограде и области в 2024 году пройдет более 60 масштабных фестивалей, праздников и акций. Помимо уже знакомых и всем полюбившимся мероприятий, ожидаются и новые, сообщает V102.RU.

Уже по традиции в Волгограде и во всех муниципальных районах области в мае ожидается наплыв туристов. В праздничные дни в Волгограде пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этот же день, 9 мая, на главной высоте страны состоится всем знакомая акция, в ходе которой «Родина-мать» озарится «Светом Великой Победы». Праздник соберет тысячи волгоградцев во всех районах города и всего региона. 


В Даниловском районе 5 мая местом притяжения также станет приуроченный к Пасхе фестиваль «Пасхальная радость». А уже 12 мая, на Красную Горку, в Новоаннинском и Кумылженском районах всех православных жителей региона ждут на фестивале традиционной казачьей культуры «На Красную Горку» и этнографическом празднике «Красная горка на Кошав-горе». 

В первые дни лета Волгоград на несколько дней превратится во всероссийский центр притяжения всей молодежи. В городе-герое состоится уже третий по счету молодежный фестиваль #ТриЧетыре, который будет наполнен яркими событиями с участием известных гостей – артистов, спортсменов, блогеров и т.д.

Также в начале июня для выпускников в Дубовском районе состоится вечер «Алые паруса на Волге». На Волгу здесь выпустят яхты с ало-красными парусами.


В конце июня волгоградцы с размахом отпраздную Троицу. В Новоаннинском районе пройдет фольклорный праздник «Троица на Бузулуке», а в Котельниковском районе состоится областной фольклорно-этнографический фестиваль «Троица». В городском округе Фролово также состоятся праздничные мероприятия. 

Июль в Михайловке начнется с межрайонного фестиваля музыки «Вы любите гармонь!». Праздник посвящен памяти гармониста Валентина Лестева, участника передачи «Играй гармонь!». Кроме этого, в июле волгоградцев ждет сразу несколько этно-фестивалей. В Ольховском районе отпразднуют 7 июля день Ивана Купалы фестивалем «Купальские огни», а в той же Михайловке состоится фестиваль казачьей культуры «Мы потомки казаков». Гости познакомятся с обычаями и традициями казачества, став частью народного гулянья. Закроет месяц в Дубовском районе праздник колокольного звона «Дубовская звонница». 


Август будет не менее интересным. В Волжском с 3 по 4 августа на одной из самых крупных open-air площадок пройдет спортивный фестиваль ULTRA100. Участники феста пробегут дистанции по песку, пыли, воде и барханам. Для любителей велоспорта пройдут заезды на 21 и 28 километров. На площадке также встретятся 32 команды, которые будут бороться за звание сильнейшей в турнире CS GO. 


В августе состоятся гастрономические фестивали. В Камышине всех накормят арбузами на празднике «Зело отменный плод!» – ожидается более 30 тысяч гостей. А в Дубовском районе 19 августа всех приглашают на праздник меда, где местные пчеловоды покажут и расскажут обо всех разновидностях продукта. Сырные деликатесы можно будет попробовать 26 августа в сырной столице региона, Елани. Здесь представят свыше 60 различных сортов сыра от местных производителей. 

Обо всех мероприятиях редакция информагентства сообщит дополнительно накануне их проведения. 

Фото: фотоархив ИА «Высота 102»

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