Очередная скорая застряла в обледеневшем дворе Волгограда





Скорая помощь застряла на обледеневшей дороге во дворе дома №118 по улице Еременко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщают очевидцы, проблема с расчисткой дворовой территории здесь существует уже не первый год. Видеозапись с застрявшей бригадой волгоградцы выложили в местном Telegram-канале.





– Коммунальные службы вообще бездействуют, не то что на машине, даже пешком ходить почти невозможно, – жалуются возмущенные горожане.

Напомним, ранее с такой же проблемой столкнулась скорая помощь во дворе дома №34 по улице 8-ой Воздушной Армии в Дзержинском районе Волгограда. Через несколько дней после публикации видео с инцидентом на Семи ветрах, сообщали жители, высадился целый десант коммунальных рабочих – и дорогу во дворе дома наконец расчистили.



Фото: Telegram/Жесть Волгограда