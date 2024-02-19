



Во дворе дома №34 по улице 8-ой Воздушной Армии в Дзержиснком районе Волгограда не смог проехать и застрял на ледяной колее автомобиль бригады скорой помощи. В результате, сообщают местные жители, машину больше получаса пытались разными способами вытащить сами медики в компании с неравнодушными горожанами.





Во всем волгоградцы винят управляющую компанию ООО «ЖЭУ 65», которая отвечает за территорию этого многоквартирного дома.

– Двор не убирался от снега и в результате оброс ледяными глыбами во время оттепели. А ведь по бумагам у УК 1000% все чисто, чинно, благородно, – отмечают в комментариях волгоградцы.

В облздраве, куда «Высота 102» обратилась за комментарием, пояснили, что несмотря на приключение в обледеневшем дворе, карета с медиками успела благополучно добраться до пациента.

– Пациентке была оказана помощь, в госпитализации она не нуждалась. На работу скорой помощи этот случай не повлиял, – пояснили в ведомстве.