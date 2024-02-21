



Двор дома №34 по улице 8-ой Воздушной Армии в Дзержинском районе Волгограда очистили после жалоб местных жителей в социальных сетях. Видео итога проделанной работы коммунальщиков волгоградцы выложили в местном Telegram-канале, сообщает V102.RU.

Автор видео – судя по всему, один из жильцов, показал очистку придомовой территории спецтехникой и поблагодарил всех за огласку проблемы.





– На нашей улице праздник. Благодаря публикации кадров с застрявшей скорой в наш двор сбежалось много начальства, пригнали трактор. Сейчас чистят улицу, – рассказал волгоградец, прислав видео авторам Telegram-канала «Волгоград».

Напомним, ранее информагентством сообщалось об инциденте в этом дворе с бригадой скорой помощи. Ехавшие на вызов к пациенту медики потратили время, чтобы выбраться из ледяной колеи.

Видео: Волгоград / t.me