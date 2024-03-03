Общество

Изувеченных вечерниц из Волгограда отправят на операцию в Москву

Общество 03.03.2024 10:33
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03.03.2024 10:33


Волгоградские зоозащитники продолжают спасать летучих мышей, пострадавших при ремонте ДК имени Гагарина. Как рассказали V102.RU в приюте «Птичий остров», одно из животных, к сожалению, погибло от черепно-мозговой травмы. Самых тяжелых отправят на лечение в Московский зоопарк. Одну из вечерниц  нашли недалеко от ДК в тяжелом состоянии. И сейчас ее выкармливают из шприца.
Ранее зоозащитники обратились за помощью к волгоградцам для сбора средств на закупку насекомых. В результате удалось приобрести корм на 10 тысяч рублей в Ижевске – туркменских и мраморных тараканов.  
Напомним, 1 марта рабочие при ремонте окна в ДК Гагарина выкинули стаю летучих мышей, которые находились в зимней спячке. Произошедшее вызвало общественный резонанс и негодование волгоградцев, возмущенных людской жестокостью. Очевидцы пытались остановить рабочих, которые бросали кирпичи прямо на упавших на землю животных. Однако  на месте погибли 16 летучих мышей, остальные разлетелись.
Зоозащитники попросили волгоградцев помочь в поиске животных, так как в мороз они не могут найти себе пропитание и обречены на гибель. Спасенных вечерниц, которые не получили травм, отправили досыпать в специальных контейнерах до весны.
Волгоградцы могут оказать помощь в приобретении корма для летучих мышей. Телефон для перевода средств - 8-937-724-00-25, Алина, руководитель приюта.
Фото «Птичий остров» VK.com


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