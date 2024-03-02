



Сегодня, 2 марта, на железнодорожном вокзале Волгограда прошел телемост между участниками спецоперации и их родными. Трогательная встреча, как сообщает V102.RU, состоялась в рамках акции «Сила в правде».

Жены и дети бойцов смогли наконец-то увидеть и поговорить со своими защитниками Отечества. В ходе встречи участники СВО из Волгоградской области услышали от родных людей слова поддержки, о том, что их любят и ждут дома. Родственники рассказали последние семейные новости, об успехах детей в школе, пожелали своим защитникам вернуться целыми и невредимыми.





- Мы очень любим и ждем вас. Вы наша опора и сила. Мы верим, что победа будет за нами, - обратилась к бойцам одна из жен военнослужащего.

Встреча закончилась простыми и самыми искренними словами от близких и родных - «мы вас любим».

На железнодорожный вокзал «Волгоград-1» в рамках акции прибыл тематический поезд «Сила в правде» Минобороны России. В его составе вагоны-выставки, рассказывающие об истории ВС РФ, видах и родах войск, о спецоперации.

На экспозиции также представлены образцы вооружения и военной техники, используемые бойцами на передовой. Кроме того, для всех посетителей на вокзале развернут тематический магазин, где можно приобрести и попробовать армейский паек, одежду и множество других сувениров.





На вокзале с участниками СВО встретились и волгоградские школьники. Здесь же состоялась торжественная церемония присвоения юнармейскому отряду имени Героя России Максима Аплеталина.









Фото: Леонид Луночкин V102.RU / администрация Волгоградской области



