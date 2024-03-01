Общество

В Волгограде продают бракованную монету за 63 млн рублей

Общество 01.03.2024 18:44
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01.03.2024 18:44


Житель Краснооктябрьского района Волгограда выставил на продажу необычную монету за 63 млн рублей. По словам продавца, редкость монеты заключается в ее номинале – с одной стороны отчеканен номинал в 2 рубля, а с другой 5 рублей. Свое объявление волгоградец выложил на известном сайте по поиску товаров. 

В объявлении владелец также указал, что монета 1997 года выпуска.

- Монета 5 рублей риверс с аверсом 2 рубля или монета 2 рубля риверс с аверсом 5. Не магнитная 5.14 грам, - уточняет продавец. 

Указав стоимость монеты в размере 63 млн рублей, автор объявления пояснил, что готов рассматривать варианты, предложенные потенциальными покупателями. Поэтому, вероятнее всего, ценителям удастся значительно снизить цену товара. 

К слову, о происхождении монеты не сообщается. Однако можно предположить, что необычный товар - образовавшийся брак при чеканке. 

Скриншот: сайт Авито

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