В Волгограде продают бракованную монету за 63 млн рублей





Житель Краснооктябрьского района Волгограда выставил на продажу необычную монету за 63 млн рублей. По словам продавца, редкость монеты заключается в ее номинале – с одной стороны отчеканен номинал в 2 рубля, а с другой 5 рублей. Свое объявление волгоградец выложил на известном сайте по поиску товаров.

В объявлении владелец также указал, что монета 1997 года выпуска.

- Монета 5 рублей риверс с аверсом 2 рубля или монета 2 рубля риверс с аверсом 5. Не магнитная 5.14 грам, - уточняет продавец.

Указав стоимость монеты в размере 63 млн рублей, автор объявления пояснил, что готов рассматривать варианты, предложенные потенциальными покупателями. Поэтому, вероятнее всего, ценителям удастся значительно снизить цену товара.

К слову, о происхождении монеты не сообщается. Однако можно предположить, что необычный товар - образовавшийся брак при чеканке.



Скриншот: сайт Авито