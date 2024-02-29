Происшествия

Лжеброкер с сайта знакомств выманила 13,5 млн рублей у жителя Волжского

Происшествия 29.02.2024 13:35
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29.02.2024 13:35


Житель города Волжского в Волгоградской области лишился огромной суммы, поддавшись на обещания быстрого и хорошего заработка на бирже. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, 38-летний мужчина поверил незнакомке, которая представилась сотрудником брокерской фирмы.

Примечательно, что мужчина познакомился с аферисткой на сайте знакомств. Она предложила ему заработать на фондовой бирже и убедила перевести на несколько счетов крупные суммы денег.

Мужчина в течение двух недель переводил деньги, думая, что он отправляет их на счета биржи. Когда сумма достигла 13,5 миллиона рублей, игра прервалась - мошенники перестали выходить на связь.

Волжанин понял, что его обманули и обратился в полицию. 

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