В СВО погиб мобилизованный из Волгоградской области

В ходе проведения специальной военной операции погиб призванный из Волгоградской области Владимир Саблин, сообщает V102.RU.

— Мобилизованный Владимир Алексеевич погиб при выполнении военных обязанностей в Херсонской области, — написал в своем Telegram глава Жирновского района Александр Шевченко. — Выражаю глубокие искренние соболезнования родным и близким.

Уточняется, что проводят бойца в последний путь в селе Бутырка на улице Новой, 11/2. Церемония прощания начнется в 12.00 в пятницу, 1 марта. Погибшему было всего 25 лет.

Напомним, в Краснодарском крае 26 февраля простились с погибшим в СВО бойцом спецотряда «Бессмертный Сталинград» Александром Дзюбой.

Фото: архив ИА «Высота 102»