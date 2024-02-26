В Краснодарском крае сегодня, 26 февраля, простятся с бойцом штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» Александром Дзюбой с позывным «Дзюба». Об этом, как передает V102.RU, сообщил депутат Госдумы РФ от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

- Погиб геройски — в бою руководил группой и отвел товарищей от угрозы ценой своей жизни. Не сомневаюсь, что этот подвиг будет посмертно не только оценен командованием, но и в отряде его никогда не забудут. Мои искренние соболезнования всем родным и близким воина, - написал депутат в своем Telegram.

По словам Гимбатова, Александр Дзюба родился на Кубани. Во время срочной службы в ВМФ он поучаствовал в возвращении Крыма в родную гавань, за что получил медаль. Жил в Краснодаре, работал на заводе, затем в автосервисе. У воина остались сын и дочь.

- «Бессмертному Сталинграду» посчастливилось, что этот смелый и надежный парень в наших рядах. За отвагу в бою получил медаль, - сообщил Гимбатов.

Прощание с Александром Дзюбой пройдет в Красносельске Гулькевичского района Краснодарского края.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me