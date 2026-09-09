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Общество

61 земельный участок для льготников нашли в Волгоградской области

Общество 09.09.2026 08:27
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09.09.2026 08:27


В Волгоградской области выявлен 61 земельный участок площадью более 76 000 кв.м., в том числе для предоставления льготным категориям граждан. Как сообщили в региональном управлении Росреестра, это стало возможным в результате реализации проекта «Земля для стройки», в рамках которого была проанализирована эффективность использования земли  для вовлечения в оборот жилищного строительства. 

Получить информацию о таких участках можно  с помощью сервиса nspd.gov.ru. Поиск можно осуществлять по адресу, кадастровому номеру, площади и виду разрешенного использования. 

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