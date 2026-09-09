61 земельный участок для льготников нашли в Волгоградской области

В Волгоградской области выявлен 61 земельный участок площадью более 76 000 кв.м., в том числе для предоставления льготным категориям граждан. Как сообщили в региональном управлении Росреестра, это стало возможным в результате реализации проекта «Земля для стройки», в рамках которого была проанализирована эффективность использования земли для вовлечения в оборот жилищного строительства.