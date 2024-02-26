Происшествия

Под Волгоградом мужчина угрожал расстрелять двух человек в магазине

Происшествия 26.02.2024 13:21
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26.02.2024 13:21



Сотрудниками МВД России по Новоаннинскому району Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, который с пистолетом в руках угрожал расправой продавцу и ее другу в поселковом магазине. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД,  мужчине грозит до 2-х лет лишения свободы. 

В ходе расследования выяснилось, что несколькими днями ранее подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в магазине начал вести себя агрессивно. Испугавшаяся сотрудница позвонила 23-летнему знакомому, чтобы он приехал на место и успокоил буйного  покупателя. Однако успокаиваться мужчина не стал – вместо этого он достал пневматический пистолет из кармана, направил его в сторону молодого человека и стал угрожать убийством. 

Продавец вызвала сотрудников полиции, а злоумышленник попытался скрыться, но был задержан. Мужчина сознался в содеянном, – рассказали в ведомстве. – Ведется расследование, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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