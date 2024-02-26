Бастрыкин встал на защиту 104-летней ветерана из Волгограда

V102.RU ранее сообщало, что пенсионерка вынуждена проживать в квартире дома №7 по ул. Московская, с потолка которой постоянно течет вода из-за прохудившейся крыши. Несмотря на то, что крыша течет уже несколько лет, управляющая компания «Комфортный дом» не решает эту проблему на протяжении длительного периода времени.Единственное, на что сподвиглись коммунальщики – это закрыли дырявую крышу листом гипсокартона. Жильцы вынуждены были самостоятельно скинуться на шифер, чтобы хоть как-то обезопасить квартиру пенсионерки от протечек. При этом капитальный ремонт кровли запланирован аж на 2029-2030 годы.Представители управляющей компании предложили людям самим оплатить строительную экспертизу, но на этом издевательства коммунальщиков не закончились. Престарелой женщине, которая с трудом передвигается по квартире, посоветовали самостоятельно прийти в УК и написать заявление.В СУ СК по Волгоградской области подтвердили, что процессуальная проверка уже начата.